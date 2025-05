Ottime notizie dall'infermeria per Inzaghi. Benjamin Pavard può considerarsi totalmente recuperato e corre verso la finale di Champions. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il programma è stato rispettato e ieri, nella seduta di allenamento, il francese è rientrato in gruppo e ha preso parte senza problemi alle partitelle a campo ridotto.

Fuori causa dallo scorso 27 aprile, quando contro la Roma si procurò una brutta distorsione alla caviglia, l'ex Bayern si era già rivisto in panchina. Per lui, all'Allianz Arena, sarà una sfida speciale: lì ci ha giocato 4 anni e vinto 11 trofei, tra cui il Triplete del 2020 alzando la Champions dopo aver battuto in finale proprio il Psg...