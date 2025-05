"Mi sento pronto". Dopo aver salutato, non senza commozione la Dinamo Zagabria, Petar Sucic si è proiettato all'imminente avventura sportiva con l'Inter, che verrà inaugurata ufficialmente negli Stati Uniti, al Mondiale per Club. "Quando ho ricevuto le varie offerte, ho dovuto scegliere in quale club andare. E non appena si è fatta avanti l'Inter, non ci abbiamo pensato un secondo, poi da lì è diventato tutto più facile. Mi piacciono molto il gioco e le tattiche della squadra", ha detto il centrocampista ai media croati dopo l'ultima partita giocata con i Modri contro il Varazdin, decisa proprio da un suo gol.

