Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, esulta ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro la Roma che vale un posto nella finale di venerdì contro Sassuolo e Inter, match che il tecnico gigliato guarderà ovviamente con grande interesse: "Saremo obbligati a guardarla. Vedremo chi verrà in finale. Sono entrambe squadre forti. La Roma è arrivata prima per distacco. Siamo stati bravi a batterli tre volte. Aspettiamo in finale una squadra tra Inter e Sassuolo che abbiamo avuto sempre difficoltà a battere".