Ieri è iniziata la settimana più importante dell'anno e non solo per l'Inter: sabato la finale di Champions League, una delle partite più importanti dell'intera storia del club. Simone Inzaghi è super concentrato, come dimostra l'allenamento di ieri, ma esiste un dubbio sul suo futuro e lui stesso, in conferenza, ha ammesso le offerte arrivate anche dall'Arabia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la priorità resta la permanenza all'Inter, ma solo a determinate condizioni. E allora Simone sta riflettendo davvero, assieme alla sua famiglia che chiaramente avrà un ruolo importante in questa storia. Secondo la rosea, il risultato della finale con il Psg lo aiuterà a fare chiarezza, ma un peso nella risposta lo avrà anche il deposito di monete d’oro in cui l’Al Hilal vuole farlo nuotare: l’offerta saudita da 50 milioni in due anni è una vertigine, impossibile non tenerla in considerazione. Altrettanto importante, però, sarà quello che accadrà nel vertice post-Champions con la società, quando si chiariranno definitivamente i programmi per la prossima stagione.

Ma cosa chiede Inzaghi al club? Il tecnico vuole precise garanzie sul mercato, prima di ogni altra cosa. Investimenti più corposi e un nuovo contratto. In termini generali, un progetto che si rilanci. "Nel club sono convinti di avere argomenti sufficienti per continuare ancora con Simone, nonostante soffi forte questo vento dal deserto, sempre caldo e suadente", si legge.