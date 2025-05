Avrebbe potuto esserci l'Inter nel destino di Carlos Darwin Quintero, 37enne attaccante colombiano attualmente militante nel Deportivo Pereira. Lo rivela lui stesso nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione colombiana del quotidiano AS, ricordando come nel 2012, quando il giocatore militava nel Santos Laguna in Messico, il club nerazzurro avesse palesato il proprio interesse nei suoi confronti: "Nessuno lo sa oggi. L'unica squadra che abbia mai bussato alla porta del Santos, tra il 2012 e il 2013, è stata l'Inter. Volevano prendermi, e dato che non avevo un passaporto europeo, volevano un prestito per vedere come me la cavavo e poi comprarmi. Quando sei una stella in una squadra, di solito non ti lasciano mai andare in prestito, e l'Inter è stata l'unica squadra per la quale ho chiesto al presidente del Santos di lasciarmi andare. Era un'opportunità che non si sarebbe ripresentata più".

Il club messicano, però, chiuse tutte le porte: "Il presidente ha detto di no, aggiungendo che per un milione di euro avrebbe dato ai nerazzurri un altro giocatore con le mie capacità. Mi disse: 'Sai che il nostro club non ha bisogno di soldi, preferirei rinnovarti il ​​contratto per altri due anni'. Quindi non mi sono mancate le occasioni di andare in Europa, ma arriva un momento in cui valuti tutto ciò che ti circonda e decidi di non farlo", conclude Quintero, ricordando anche di quando, qualche anno prima, la Lazio fece un'offerta al Santos Laguna.