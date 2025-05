Ruud Gullit, tra gli ospiti d'eccezione della “Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup”, parla a Tuttosport della situazione del calcio italiano. "Rispetto ai miei tempi, i club italiani hanno meno potere economico. Eppure il livello è buono, basti vedere quello che sta facendo l’Inter in Champions League. Sono rimasto deluso quando hanno eliminato il Barcellona, ma i nerazzurri hanno meritato di passare".

"Anzi - prosegue - penso che non abbiano nemmeno ricevuto la giusta dose di riconoscenza dopo il successo in semifinale. A mio avviso l’Inter è favorita per la vittoria con il Psg: la squadra di Inzaghi ha più esperienza. Ha già perso una volta. Non possono sprecare la seconda occasione. La squadra è forte, altrimenti non sarebbe riuscita a rifilare sette gol al Barcellona".