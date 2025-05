Gli interisti Nicola Zalewski e Piotr Zielinski sono tra i convocati di Michał Probierz, ct della Polonia, in vista dei due impegni programmati per il mese di giugno: il 6 andrà in scena un'amichevole contro la Moldavia (ore 20:45, Chorzów), mentre il 10 una sfida valida per la qualificazione per la fase finale della Coppa del Mondo contro la Finlandia (ore 20:45, Helsinki).

Per la cronaca, la gara in terra finlandese è in calendario otto giorni prima dell'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club contro il Monterrey