Luca Toni è intervenuto sulle frequenze di DAZN, commentando l'esito della lotta Scudetto che ha visto il Napoli uscire vincitore al termine del duello contro l'Inter: "Conte ha fatto qualcosa di straordinario, anche se l’Inter per me ha perso troppi punti per il suo potenziale. A lui piacciono sfide difficili dove può dire ho sistemato io le cose. Forse fa questo per chiedere di più a De Laurentiis".