Un attaccante in più per il Mondiale per club. Un'operazione, si legge oggi su Tuttosport, considerata prioritaria all'interno della dirigenza dell'Inter. Ed è per questo che domenica Piero Ausilio era al Gewiss Stadium a visionare Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma.

Un giocatore che ha caratteristiche alla Thuram e il cui arrivo a Milano può essere favorito dagli ottimi rapporti tra Marotta e Cherubini. La valutazione del Parma è di 20 milioni, l'Inter lavora all'affare con una possibile contropartita, dato che gli emiliani sono attenti agli acquisti di prospettiva.