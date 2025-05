E' terminato l'invio dei codici per acquistare i biglietti della finale di Champions League PSG-Inter, in programma sabato sera, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Lo comunica il club nerazzurro, precisando che sono arrivate in queste settimane oltre 80mila richieste, praticamente gli spettatori che può contenere San Siro, a fronte di una disponibilità concessa dalla UEFA di 18.000 tagliandi.

"Numeri che, purtroppo, non permettono di accontentare tutti. L’Inter ha quindi proceduto con un attento controllo delle richieste. I criteri di assegnazione hanno premiato gli abbonati storici, con almeno otto stagioni consecutive, a partire dal 2015/2016 e 2016/2017. Anche in questo caso sono state effettuate verifiche sul corretto utilizzo dell’abbonamento e sull’uso personale. Una piccola parte dei codici è stata inoltre riservata ad alcuni dei soci Inter Club con almeno 12 anni consecutivi di anzianità.

Il 40% dei tifosi che hanno ricevuto il codice d’acquisto è rappresentato da Soci Inter Club. I codici inviati sono stati immediatamente utilizzati.

Sappiamo che tanti tifosi non sono riusciti ad avere un biglietto. Sappiamo quanto amore, passione e sacrificio ci siano nel seguire questi colori, ovunque.

La richiesta è stata molto superiore a quella per la finale di Istanbul: il desiderio di viaggiare a Monaco di Baviera ha coinvolto tutto il mondo nerazzurro. Che, come sempre, sosterrà l’Inter: un solo popolo, un solo sogno", si legge su Inter.it.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!