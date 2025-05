Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha presentato la finale di Champions League di sabato contro il Paris Saint-Germain anche nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata alla RSI, la TV della Svizzera italiana.

Negli ultimi undici anni, questa è la sua quarta finale di Champions.

“Sì, ho avuto la fortuna di essere gestore di due club molto forti come la Juventus e l’Inter e questo mi ha facilitato. Vero, sono quattro finali ma questo va condiviso con le squadre con le quali mi sono presentato alle finali di Champions”.

In tutto questo c’è una visione manageriale e sportiva che nel calcio di oggi conta.

“Assolutamente sì. Io credo che il core business di una società di calcio sia proprio giocare a calcio. Spesso si parla di una grande organizzazione manageriale fatta di grandi manager che però hanno poca affinità col mondo del calcio. Io sono per la competenza calcistica, per l’esperienza calcistica. Questo è un valore aggiunto che non tutte le società hanno”.

L’Inter ce l’ha, non per niente è alla seconda finale di Champions in tre anni. Questo spiega il salto di qualità.

“Noi abbiamo una squadra dentro il campo e una squadra fuori dal campo, composta da tanti dirigenti, tante persone con grande passione, senso di appartenenza e una forte cultura del lavoro. Questi sono elementi e valori che ti portano lontano”.

Adesso però bisogna portarsi a casa la coppa.

“Penso proprio di sì. Questo gruppo è cresciuto in questi anni, dopo l’esperienza di Istanbul c’è stata una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. Siamo pronti per giocarcela fino in fondo”.

La differenza rispetto al PSG è che l’Inter ha quasi tutta la squadra di due anni fa, i francesi rispetto a cinque anni fa hanno mantenuto solo Marquinhos.

“Vero, però anche il PSG è una squadra di valore. Ma noi oggi siamo consapevoli di avere un ruolo da protagonista e non da comparsa”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!