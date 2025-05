L'interessamento dell'Al-Hilal per Simone Inzaghi prende grande spazio anche sul Corriere della Sera. L'intermediario della trattativa sarebbe il figlio Tommaso, che fa parte della scuderia Pastorello e secondo il quotidiano è tra i mediatori della trattativa.

La famiglia, a partire dalla moglie Gaia Lucariello, non sarebbe così contraria a un trasferimento in Arabia come era invece sembrato all'inizio della scorsa settimana. Oggi il tecnico parlerà ad Appiano Gentile, nel giorno del Media Day. Le voci sull'Al-Hilal possono diventare una distrazione, ma anche un qualcosa che compatta ancora di più lo spogliatoio in vista della finale.

Il tecnico non ha comunicato nulla al club, ma qualora dovesse partire bisognerebbe lavorare sul sostituto. Il Corsera fa il nome di Allegri, su cui il Napoli è in pole position. A Oaktree, però, piacerebbe profili più giovani e accattivanti, come Fabregas.