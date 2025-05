Anche Simone Inzaghi arriva ai microfoni di TNT Sports Mexico per parlare di questa imminente finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: "La finale di due anni fa ci aiuterà. Sappiamo di avere di fronte una squadra che ha giocatori che hanno vinto campionati del mondo e tanti campionati in Francia. Sono esperti anche loro, cercheremo di fare una grande gara. Sono due ottime squadre che hanno meritato la finale: ci sarà un grandissimo pubblico, due grandi tifoserie".

Inzaghi si sofferma poi su Lautaro Martinez e su quanto il capitano nerazzurro meriterebbe il Pallone d'oro: "Per me, per quello che ha fatto in questi anni, se lo meriterebbe sempre. Indipendentemente dal fatto di vincere o perdere la partita di sabato. Lautaro è un grande giocatore e una grande persona".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!