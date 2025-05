A margine di una festa celebrativa per i 60 anni della conquista della seconda Coppa dei Campioni della Grande Inter di Helenio Herrera, Massimo Moratti ha parlato per il canale Youtube di Marco Barzaghi raccontando le emozioni vissute con un pensiero alla grande sfida di sabato: ""Le emozioni sono state grandi fin da ragazzo, poi fortunatamente anche a Madrid. Adesso speriamo di rivivere uguale la stessa emozione in uno stadio stupendo come quello di Monaco. La meriteremmo perché abbiamo fatto proprio una bellissima Coppa dei Campioni".

Moratti ribadisce l'auspicio di vedere Simone Inzaghi restare al timone dell'Inter: "È un bravo allenatore, fa giocare bene la squadra e quest'anno ha avuto risultati stupendi. Sarebbe proprio un peccato andasse via".

