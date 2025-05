Il valzer delle panchine è solo all'inizio, come si legge oggi su La Repubblica. All'Atalanta resterà Gian Piero Gasperini, quasi certamente. Le altre situazioni sono tutte aperte, con un comune denominatore: tutti vogliono Allegri. Il Napoli per l'eventuale successione di Conte, l'Inter se andrà via Inzaghi, il Milan che saluterà Conceiçao e ha accelerato per anticipare la concorrenza.

Da parte sua il tecnico nerazzurro ha fatto tre richieste, secondo il quotidiano: rinnovo a dieci milioni l'anno, garanzie sul mercato e un impegno a comunicare da parte della società sul tema arbitrale. Inzaghi è convinto che da gennaio in poi gli errori arbitrali abbiano condizionato il campionato. Il tecnico è gradito a Oaktree e allo spogliatoio e anche la dirigenza vorrebbe tenerlo. L'Al-Hilal ha proposto un biennale da 60 milioni e c'è una big di Premier League che lo cerca.

La prima opzione per rimpiazzarlo? Allegri, a cui come detto pensa anche il Napoli qualora dovesse andare via Conte, in direzione Juventus. Da dove quindi partirebbe Tudor. Quanto agli altri club: Baroni andrà via dalla Lazio (in corsa Thiago Motta, Gattuso e Conceiçao) e potrebbe sostituire Vanoli al Torino. La Fiorentina sta facendo un pensiero su De Rossi al posto di Palladino, mentre la Roma è andata dritta su Fabregas, che ha dato l'assenso ma non vorrebbe forzare la mano al Como.