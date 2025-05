"La finale di Champions League è un obiettivo che ci eravamo posti all'inizio della stagione". Lo ha detto Benjamin Pavard, proiettando il suo sguardo a PSG-Inter di sabato prossimo per Sky Sport.

"Questa squadra non è cambiata molto negli ultimi anni e ha già fatto una finale nel 2023, quindi prepareremo la gara senza metterci pressione addosso - ha spiegato il francese -. Studieremo il PSG, faremo di tutto per vincere perché giocatori, staff, il club e i suoi tifosi lo meritano. Ci giocheremo tutte le nostre carte e soffriremo, ma abbiamo già dimostrato di saper soffrire insieme contro Arsenal, Bayern e Barcellona passando sempre il turno. Per me è speciale giocare contro una squadra francese, ma metto da parte l'emozione perché il mio obiettivo è vincere la coppa".