Anche il Corriere dello Sport parla oggi della probabile formazione dell'Inter contro il Milan. Per il quotidiano romano i dubbi di Chivu sono tre, con il più grosso che riguarda il centrale difensivo: Acerbi, Bisseck e De Vrij si giocano il posto tra Akanji e Bastoni. A centrocampo gli intoccabili sono Calhanoglu e Barella, con Zielinski che potrebbe completare la linea a tre. C'è un però: il polacco ha giocato entrambe le gare in nazionale, mentre Sucic ha riposato nella seconda e per questo si candida per una maglia.

"L’ultimo nodo da sciogliere - conclude il Corsport - riguarda la corsia di destra. Carlos Augusto, già utilizzato in quella zona di campo per due spezzoni di gara, va verso la prima da titolare, preferito a Luis Henrique. Ancora out Dumfries e Darmian, che molto probabilmente non torneranno neanche a Madrid".