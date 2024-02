Dopo Chiesa, tornato in gruppo già a inizio settimana, oggi Allegri conta di riabbracciare anche Rabiot. Il francese, reduce da un problema a un polpaccio, aveva saltato Lecce ed Empoli, ma ora sembra pronto per riprendersi il suo posto in mezzo al campo proprio per la super sfida con l'Inter a Milano.

Centrocampo fatto con Cambiaso a destra, Kostic a sinistra, McKennie, Locatelli e appunto Rabiot in mezzo. Poi - come scrive il Corsport - in difesa riecco Danilo assieme a Gatti e Bremer. Dubbio in attacco: Chiesa scalpita, ma Yildiz ci spera. Intoccabile Vlahovic. Fuori causa lo squalificato Milik e l'acciaccato Kean.