"Da bambino guardavo molto la Serie A e il Milan era la mia squadra preferita anche perché c'era il mio idolo, Zvonimir Boban". A dirlo è Luka Modric, nuovo acquisto dei rossoneri, che si è presentato ai microfoni di Milan TV: "Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto. Mi ha impressionato anche il fatto che il DS Igli Tare sia venuto in Croazia per presentarmi il progetto. È stato molto importante, mi ha dimostrato quanto ci tenesse e poi il Milan è uno dei più grandi club in Europa. Il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo".