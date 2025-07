Giornata di fumate bianche per i fratelli Carboni e dopo la stretta di mano tra il Genoa e Valentin, è arrivata anche quella che ha portato al sì definitivo e al connubio tra il fratello maggiore Franco e l'Empoli. Il club toscano ha già chiuso l’operazione per il giocatore argentino che svolgerà domani le visite mediche, come fa sapere Gianlucadimarzio.com.