Ulteriori aggiornamenti su Ademola Lookman arrivano dal profilo Youtube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato, ci sono contatti in corso anche oggi tra gli agenti di Lookman e l'Inter. L'Inter vuole aggiungere un giocatore in più nel reparto offensivo e sta preparando un'offerta ufficiale. Anche l'Atletico Madrid si è già mosso, in attesa di fare una cessione in attacco per poter aprire le porte. Il giocatore mostra grande entusiasmo verso l'Inter, ma c'è da fare l'operazione con l'Atalanta.

Lookman ha chiesto un anno fa di cambiare aria. Non ci sarebbe stata però una promessa per una data cifra, c'è stata la promessa di valutare offerte. La Dea preferirebbe vendere Lookman all'estero, salvo proposte veramente importanti e in Italia il prezzo è superiore a 40 milioni. All'Atletico Madrid sarebbe però necessaria una cessione, si sta cercando di cedere Lino ma con Nottingham Forest e Wolverhampton non ci sono trattative avanzate.