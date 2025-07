Altro colpo in entrata per l'Inter Women di Gian Piero Piovani, che accoglie Benedetta Gilonna. "L'attaccante classe 1999 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028" si legge nel comunicato pubblicato dal club di Viale della Liberazione che di fatto ufficializza l'arrivo dell'attaccante prelevata dalla Roma.

"Talento cristallino cresciuto alla Fiammamonza, Benedetta si impone giovanissima con gol pesanti che la portano fino alla Juventus, dove contribuisce allo storico primo Scudetto bianconero. Dopo esperienze importanti con Verona, Empoli e Roma — con cui conquista Supercoppa e Scudetto — lascia il segno anche in Europa, siglando la prima rete giallorossa in UEFA Women's Champions League. In Nazionale, debutta nel 2018 e trova il suo primo gol azzurro nel 2024, confermandosi una protagonista del calcio italiano. Nel suo palmares può vantare 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

"Entusiasti di accogliere Benedetta Glionna nella Famiglia Nerazzurra" si legge inoltre nel post social pubblicato dall'Inter.