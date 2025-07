Lorenzo De Silvestri è pronto ad affrontare un'altra stagione in Serie A con la maglia del Bologna, a 37 anni compiuti lo scorso maggio. "Cosa mi spinge ad andare avanti? Me stesso. Mi creo degli obiettivi personali, piccoli o grandi che siano, e poi affronto day by day gli allenamenti con passione e sorriso che mi fanno sentire vivo", risponde il laterale rossoblù.

"Fino a quando starò bene fisicamente e psicologicamente non mi pongo limiti. Non sono il solo: vedasi l'inter con Acerbi o la Lazio con Pedro. Finché c'è questa integrità psicofisica affronto tutto con quella goliardia e freschezza che mi consentono di andare avanti. Poi me ne accorgerò io quando sarà tempo si smettere. Ogni fine stagione faccio un bilancio, club permettendo", aggiunge De Silvestri.