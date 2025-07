Il Galatasaray non molla la presa per Yann Sommer. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, i turchi proveranno un ulteriore rilancio per l'estremo difensore turco mettendo sul tavolo un biennale a 5 milioni di euro più bonus a stagione.

Manca però al momento l'intersa con l'Inter, che vorrebbe tenere il portiere svizzero fino alla scadenza del contratto. In alternativa il Galatasaray sta pensando a Juan Musso dell'Atletico Madrid.