L'Inter ha scelto il nuovo Official Car Partner che andrà a sostituire Volvo, che dopo 18anni ha interrotto la collaborazione con il club nerazzurro. È stato infatti siglato, come riporta Avvenire Motori, l'accordo con il colosso cinese BYD, leader nella produzione di veicoli a nuova energia. La presentazione ufficiale avverrà lunedì prossimo. Questo accordo rientra in una strategia più ampia di BYD che include la sponsorizzazione di eventi sportivi internazionali come EURO 2024, dimostrando l'impegno dell'azienda verso la mobilità sostenibile e la promozione di uno stile di vita green. La partnership con l'Inter segna un passo importante per BYD nel mercato italiano e nel mondo del calcio.