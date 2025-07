Dopo aver fatto jackpot la scorsa stagione, il Como ci riprova: il club lariano ha infatti ha messo nel mirino un nuovo talento del Real Madrid, vale a dire il difensore Jacobo Ramon, classe 2005. Per convincere le Merengues, i biancoazzurri vorrebbero replicare la formula che l'anno scorso in riva al Lago di Como l'argentino Nico Paz, ovvero un acquisto a titolo definitivo con opzione di recompra per il club madridista.