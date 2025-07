Novità in arrivo dalla Germania per quel che riguarda il mercato dell'Inter nella zona di centrocampo. Secondo quanto riportato dalla BILD, infatti, i nerazzurri starebbero considerando come possibile opzione per la mediana il nome di Joao Palhinha.

Un acquisto che, secondo i media tedeschi, costerebbe alle casse nerazzurre circa 25-30 milioni di euro per il cartellino (questa sarebbe la richiesta del Bayern Monaco). Il giocatore portoghese era stato al centro di questioni di mercato riguardanti l'Inter anche un anno fa: era infatti considerato dai bavaresi la prima scelta davanti a Calhanoglu, poi rimasto a Milano.