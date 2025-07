Luca Piazzi, direttore generale del Trento, ha toccato il tema delle seconde squadre in un'intervista a TMW Radio: "Mi piacerebbe fare una riflessione: non risolvi il problema inserendo 3-4 seconde squadre in un campionato nazionale. Io sono favorevole alle seconde squadre, ma penso che ci siano almeno 10-15 club in C che oggi sembrano più da Serie D che da C. In quel caso, una seconda squadra che porta risorse e lavora sui giovani può essere un’opportunità. Ma non basta. Se vogliamo davvero sviluppare il talento italiano, serve un progetto molto più ampio".

Quindi lei sarebbe favorevole anche ad aumentare il numero di seconde squadre?

"Sì, ma con dei criteri chiari. L’accesso potrebbe avvenire tramite ripescaggi, come ora, oppure dalla Serie D, come avviene in Spagna o Germania. La Serie D può essere un campionato formativo: le squadre che meritano, saliranno in C. Le altre daranno stabilità al progetto. E riporterei la Primavera a 19 anni, come prima: questo aiuterebbe davvero tutti i club a completare la crescita dei loro ragazzi".