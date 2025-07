Sono ore decisive per il futuro di Mehdi Taremi, attaccante che l’Inter ha inserito nella lista dei calciatori da cedere in questo calciomercato. Come riportato dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, il calciatore si avvarrà ancora una volta dell’aiuto dell’agente Federico Pastorello, già fondamentale nella trattativa che lo ha portato dal Porto a Milano.

Pastorello sarà intermediario e aiuterà il calciatore a trovare una nuova squadra, anche se allo stato attuale non è ancora stata presentata nessuna offerta ufficiale. L'agente in questa sessione ha già portato Inzaghi all'Al Hilal e Bonny all'Inter.

Italian agent Federico Pastorello, who facilitated Mehdi Taremi's transfer to Inter last summer, will once again serve as an intermediary to help find a new club for the Iranian forward. Recently, there have been contacts with Taremi’s camp, but no official bid has been made yet. pic.twitter.com/9f3KP7uJU2