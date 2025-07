"Credo che i giocatori che vengono al Genoa, in prestito, hanno già fatto bene altrove. Credo che noi abbiamo una società che pensa alla crescita dei giocatori, pensiamo molto a quello. Genova è un bel posto dove vivere" ha detto Patrick Vieira a Sky Sport, dove l'allenatore del Grifone ha parlato in vista della nuova stagione, dell'arrivo di Valentin Carboni, glissando però le domande sulle voci che lo accostavano alla panchina nerazzurra prima dell'arrivo di Chivu.

Marotta lo sa questo?

"Sì, lo sa. E credo anche che i giocatori qui l'anno scorso si siano divertiti. Vengono da noi, si sentono bene e si trovano in un ambiente giusto per crescere. Se ho sentito Marotta? No, non l'ho mai sentito".

Sui giocatori arrivati e su Carboni:

"Sono giocatori di qualità, per noi è importante avere questo genere di giocatori perché vogliamo un progetto un po' più ambizioso, ma la cosa più difficile inizia adesso. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso è stato bello, ma ogni campionato riparte da zero punti e noi sappiamo che rimanere in Serie A è molto complicato, con questi giocatori possiamo essere più ambiziosi sull'aspetto del gioco e anche in classifica. C'è però ancora tantissimo lavoro da fare e dobbiamo continuare a farlo".