È stato rilanciato nella giornata di ieri il nome dell'esterno dell'Hellas Verona Jackson Tchatchoua in caso di partenza di Denzel Dumfries. Indiscrezioni che vengono riprese dal quotidiano veronese L'Arena, che spiega come il club gialloblu valuti il camerunese non meno di dieci milioni, una cifra comunque sostenibile per il club nerazzurro, che però non ha ancora imbastito una vera e propria trattativa con gli scaligeri.

Al momento, quindi, pista fredda, anche se non sono da escludere sviluppi futuri in tal senso. Sul giocatore è vigile anche il Nottingham Forest in Inghilterra.