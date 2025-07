Dopo il pronunciamento del TAR sul ricorso per il vincolo sul secondo anello del Meazza, Inter e Milan sperano ora di poter procedere nell'iter per l'acquisizione dell'area di San Siro. Cammino che, come appurato da Calcio e Finanza, prevede ora i seguenti passi: lunedì 21 dovrebbe arrivare la delibera di Giunta comunale che diventerà una proposta per il Consiglio comunale, chiamato a votarla e ad approvarla. Solamente dopo l’approvazione si stipulerà l’atto di compravendita dello stadio e delle aree limitrofe, che conterrà anche la conduzione risolutiva, con una data entro cui ricevere i permessi per costruire.

Qualora questo termine spirasse invano, il contratto si risolverebbe e sia l’impianto che le aree circostanti tornerebbero nelle mani del Comune di Milano, annullando di fatto la vendita a Inter e Milan. Nel mezzo, saranno necessari tra i 7 e gli 8 mesi di tempo per la realizzazione del progetto definitivo, che comprende tre diversi progetti al suo interno: dall'impianto vero e proprio che sarà realizzato dallo studio Norman Foster, alle opere urbanizzazione, con riferimento al tunnel Patroclo fino alla rifunzionalizzazione dello stadio Giuseppe Meazza, che sarà quasi completamente demolito.