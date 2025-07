Il Saint-Etienne, tornato in Ligue 2 dopo solo un anno di permanenza in Ligue 1, è alle prese con una spinosa questione legata al proprio talento Paul Eymard: i Verts stanno facendo tutto il possibile per convincere il 17enne centrocampista a firmare il suo primo contratto da professionista con il club transalpino offrendo addirittura con un triennale con opzione per i successivi due, secondo il sito specializzato Peuple Vert.

Ma secondo Le 10 Sport, il suo entourage non è convinto dalla proposta e chiede più soldi e maggiori garanzie alla società biancoverde. Sullo sfondo, c'è minacciosa l'ombra dell'Inter, che da tempo ha messo nel mirino Eymard e se lo contende con altre formazioni europee di alto livello. Tutta pressione per il Saint-Etienne, che non vuole perdere il suo gioiello anche per non mandare un messaggio negativo ai tifosi. Nel frattempo, l'obiettivo di Eymard sarà quello di continuare a crescere ai massimi livelli.