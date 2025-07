Capitolo cessioni. Come conferma il Corriere dello Sport, il Villarreal è tornato con prepotenza su Buchanan dopo averlo avuto in prestito negli scorsi mesi. Stavolta, però, l'Inter prende in considerazione soltanto la cessione a titolo definitivo per monetizzare il cartellino del canadese.

Confermata l'uscita in prestito secco di Valentin Carboni in direzione Genoa, nulla di nuovo sul fronte Calhanoglu ormai destinato alla permanenza.

Infine, prosegue la trattativa tra i nerazzurri e il Club Brugge per Ale Stankovic: dopo aver trovato l'accordo sulla cessione per 10 milioni di euro, i club cercano quella sul diritto di riacquisto in favore dell'Inter.