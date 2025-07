Dopo la felice esperienza con Pio Esposito, lo Spezia torna a bussare all'Inter per ottenere un suo giovane talento. Il difensore greco Christos Alexiou si avvicina sempre più alla formazione ligure: secondo Nicolò Schira, sono in fase avanzata le trattative tra i due club per la cessione in prestito del giocatore classe 2005.

🚨 Excl. - #Spezia are in advanced talks with #Inter to sign the young centre-back Christos #Alexiou (born in 2005) on loan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2025