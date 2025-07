Ancora qualche giorno e poi Hakan Calhanoglu tornerà a sudare alla Pinetina. Come per tutti quelli che non hanno partecipato al Mondiale, infatti, l'appuntamento ad Appiano è fissato per martedì prossimo, come conferma la Gazzetta dello Sport.

La bufera post Fluminense è alle spalle: secondo la rosea, ormai tutto è stato dimenticato, sia le sirene del Galatasaray che gli screzi con Lautaro. Il lavoro diplomatico ha sortito gli effetti sperati e lo stesso regista è pronto a rilanciarsi in nerazzurro, come confermato anche ieri dalle parole di Marotta: "Calhanoglu è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima. Non appena sarà convocato...".

Premessa: nulla va mai dato per scontato sul mercato. Ma la Gazzetta si dice convinta: la tentazione "patriottica" è sfumata dinanzi alla realtà e va detto che lo stesso Calhanoglu non ha mai chiesto la cessione. Non ha mai battuto i pugni per andare via. Le tentazioni di Istanbul sono ormai lontane: il regista turco si è subito risintonizzato sulle frequenze interiste. "Al momento fatica proprio a Istanbul e per qualche giorno si è allenato con lui anche con l’ex compagno e grande amico Marko Arnautovic. Superato il risentimento al soleo che gli ha rovinato il Mondiale, Calha è ormai con la testa ad Appiano", si legge.