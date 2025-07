È riuscito lì dove tutti, sin qui, avevano fallito: Enzo Maresca, col suo Chelsea, ha inflitto una severa lezione al Paris Saint-Germain che fino alla finale del Mondiale per Club appariva come una corazzata inaffondabile e che invece domenica sera a New York è stato stangato dai Blues che hanno conquistato con un sonoro 3-0 il primo titolo iridato per club nella nuova versione, aggiungendo al trionfo in Conference League anche quello nella kermesse a stelle e strisce.

Maresca che incassa oggi l'elogio del quotidiano La Repubblica, che raccoglie il parere del suo ex compagno di squadra alla Juventus Alessio Tacchinardi: "Ha battuto il PSG pressando come Luis Enrique, sviluppando gioco alla Pep Guardiola e difendendosi all’italiana, con blocco basso e marcature strette. All'italia, ha studiato nei dettagli l’avversario per stanarne il punto debole, al contrario dell’Inter che non aveva un piano B e si è suicidata tatticamente per 90 minuti".