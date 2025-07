Asllani, Stankovic e... Buchanan. L'esterno canadese è uno degli indiziati a lasciare l'Inter e, reduce dall'avventura spagnola al Villarreal, il suo futuro potrebbe vedere un ritorno al passato grazie proprio all'interessamento del sottomarino amarillo, che dopo aver deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 13 milioni non ha ancora neppure affondato il colpo dopo l'ammiccamento degli ultimi giorni. Motivo per il quale il Sassuolo tenta l'ammiccamento con l'esterno nerazzurro acquistato dal Club Brugge nel gennaio 2024, ma secondo Tuttosport la destinazione in neroverde del classe '99 è da escludere.

Il calciatore non è allettato dall'eventuale trasferimento in Emilia Romagna e come se non bastasse, il Sassuolo dovrebbe prima eventualmente vendere Laurienté che, eventualmente, libererebbe spazio per il canadese.