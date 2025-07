Rischia di sfumare uno degli obiettivi dell'Inter per la squadra Under 23. Come riferisce Sky Sport, il Sassuolo si è inserito a sorpresa per Patrick Nuamah, classe 2005 ex Brescia rimasto svincolato dopo l'ultima annata. Dopo aver parlato di "trattativa avanzata" tra il club neroverde e l'talo-ghanese classe 2005, l'emittente satellitare conferma che è tutto fatto per il trasferimento del giocatore in Emilia: per il centrocampista offensivo è pronto un contratto di 5 anni.