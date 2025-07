Nel giorno del raduno dell'Alcione Milano, il presidente Giulio Gallazzi prende la parola evidenziando quelle che sono le ambizioni della squadra arancioblu, al secondo anno di Serie C: "Inizia il secondo anno da professionisti e lo facciamo avendo davanti un anno di grande sfida, perché vogliamo alzare l'asticella. Ho sempre detto di provare a salire in C in tre anni; ritengo che, anche per un tema di sostenibilità, di bilancio, di società sportiva, sia più facile fare qualità ad alto livello in Serie B. Vedremo se avremo avuto ragione o meno. Queste sono le ragioni per cui questo è un anno molto importante".

Poi, arriva un annuncio importante: "Abbiamo avviato il progetto di un nuovo stadio, che sarà a un tiro di schioppo da San Siro. Non ho mai detto il posto esatto perché abbiamo l'obbligo di rispettare il Comune, ma stiamo parlando di un impianto importante, che sarà per definizione il secondo stadio di Milano: uno stadio che dovrebbe consentirci di avere una struttura di sicuro orgoglio in Serie C, e poi che abbia la capacità di accompagnare la nostra ambizione. Andremo a iniziare i lavori quanto prima, appena il PPP (il partenariato pubblico-privato, ndr) sarà formato, e speriamo che al massimo ad aprile 2026 sia tutto pronto, così da finire il campionato a casa nostra".