Francesco Pio Esposito è pronto al decollo. Dopo un'estate da protagonista, il baby attaccante nerazzurro farà parte della rinnovata Inter di Chivu e nel mirino c'è anche una maglia con l'Italia di Gattuso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Il 26 giugno 2025, giorno del gol al River Plate, rischia di essere ricordato come il primo di una lunga serie in nerazzurro. E magari il giorno in cui è nata una stella. Chivu lo conosce bene avendolo allenato nelle giovanili: "L’ho conosciuto a 13 anni e mezzo e siamo cresciuti assieme", ha ricordato pià volte il tecnico romeno. E ora si ritrovano insieme nell'Inter "dei grandi".

Nei piani di Chivu e dell’Inter, Esposito potrà essere quello che Taremi non è stato nella stagione appena archiviata: "I numeri non sono tutto ma qualcosa dicono, e allora i 20 gol di Pio — 19 allo Spezia cui si aggiunge la già citata rete al River — sono una promessa importante che il bomber cresciuto a Interello si prepara a mantenere. Mentre il ct Gattuso osserva interessato, perché Esposito è destinato a entrare nel giro azzurro. E allora sì, i giorni più emozionanti della vita dell’interista possono accavallarsi rapidamente, da un’estate all’altra: Pio si è guadagnato l’Inter in un Mondiale americano e vuol prendersi l’Italia in tempo per il prossimo", si legge.