Arrigo Sacchi è convinto che Antonio Conte può centrare il bis Scudetto col Napoli. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex CT azzurro spiega: "Gli auguro di riuscire nell’impresa. Nello scorso campionato è stato fantastico e ha compiuto un vero miracolo, dimostrando di essere uno dei migliori allenatori al mondo. Adesso si tratta di confermarsi, cosa che non è mai semplice. Ma lui, con la sua grinta, con il suo coraggio e con il suo spirito di sacrificio, sono sicuro che supererà tutti gli ostacoli".

A detta del tecnico di Fusignano, i partenopei partono in netto vantaggio rispetto alle avversarie: "A patto, però, che tutto l’ambiente non perda l’entusiasmo che lo ha sorretto nella passata stagione, che sostenga il gruppo anche nei periodi difficili, e ce ne saranno, e che i ragazzi non si siano montati la testa e credano di essere già arrivati. I pericoli possono essere proprio questi: la sindrome da appagamento o, peggio ancora, il peccato di presunzione. Ma penso che Conte sappia come gestire la situazione, considerata la sua bravura e la sua esperienza". L'incognita, semmai, è rappresentata dalla Champions League: "Le sfide internazionali ti portano via tantissime energie fisiche e psicologiche. Inevitabilmente si lascia qualche punto per strada in campionato. È fisiologico. Credo che nella testa di Conte e dei suoi ragazzi ci sia soprattutto il campionato, perché il Napoli non è ancora al livello delle grandi d’Europa. Però le sfide internazionali possono essere una palestra per migliorare l’autostima, e quindi vanno giocate con la massima concentrazione".