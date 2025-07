Dall'Inter all'Al Hilal, la storia non cambia. Simone Inzaghi ha ancora a che fare con il problema del calendario intasato, arginato dal suo nuovo club con la decisione di rinunciare alla Supercoppa saudita in programma dal 19 al 23 agosto a Hong Kong con la formula delle Final Four.

La decisione dell'Al Hilal, stando a quanto riferito dall'emittente televisiva Al Jazeera, è stata ufficializzata con una lettera inviata alla Federazione e firmata da tutti i membri della squadra. La motivazione è di evitare l'ennesimo lungo viaggio dopo la recente tappa negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.