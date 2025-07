Resta in uscita anche il giovane Akinsanmiro, reduce dal prestito alla Sampdoria. Sul nigeriano hanno puntato lo sguardo un paio di squadre francesi e tedesche, ma si nuove qualcosa anche in Serie A. Ad allacciare i rapporti con l'entourage del giocatore è la neo-promossa Pisa, ma anche in questo caso in casa Inter l'intenzione è di "non perdere il controllo del cartellino del giocatore, motivo per cui si tratterà per una cessione con diritto di riscatto e il contro-riscatto in favore dei milanesi".

In uscita potrebbe esserci anche Mehdi Taremi: l'attaccante ha accettato di essere stato messo sul mercato. Ma chi lo vuole deve staccare un assegno da almeno 10 milioni di euro, fa sapere Tuttosport.