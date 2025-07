Per la Gazzetta dello Sport, l'approdo di Valentin Carboni alla corte di Vieira è senza dubbio un doppio affare, per l'Inter e per il Genoa. Il prestito secco consentirà ai nerazzurri di far giocare l'argentino a un buon livello di Serie A senza perderne il controllo; lato rossoblu, il tecnico francese potrà disporre di un indiscusso talento e potrà ottenere anche una sorta di "premio di valorizzazione" visto l'indennizzo previsto in favore del Grifone.

Dopo aver saltato quasi un anno per il brutto infortunio patito con la maglia del Marsiglia, l'ex Monza si è rilanciato al Mondiale, attirando diverse pretendenti. Ha avuto la meglio il Genoa anche per gli ottimi rapporti tra società.

"Il Grifone già in passato ha dato fiducia ai giovani: nel 2016 Pietro Pellegri esordì in A a 15 anni e 280 giorni, mentre nell’ultima stagione il 18enne Lorenzo Venturino, alla prima da titolare contro il Bologna, è stato il terzo più giovane in Europa ad avere segnato una doppietta", si legge.