Si giocherà dal 14 al 17 agosto all'Arena Civica il triangolare "The Women's Cup" con protagoniste Juventus, Como, Inter e Atletico Madrid. “È un torneo prestigioso a cui parteciperanno tre grandi squadre che insieme a noi hanno ben figurato nei rispettivi campionati, ci teniamo molto a fare bene - dice Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter Femminile - Cercheremo di mostrare quelle che sono le nostre qualità, vogliamo proseguire nel nostro percorso di crescita. Affronteremo il torneo con tanto entusiasmo, non vediamo l’ora di confrontarci con queste realtà. Sarà sicuramente un test molto stimolante per noi in vista dell’imminente inizio di stagione”.

Questo il programma del torneo:

14 agosto

Semifinale 1: Juventus vs Como Women – ore 18:00

Semifinale 2: INTER vs Atlético Madrid – ore 21:00

17 agosto

Finale 3° posto – ore 17:00

Finalissima – ore 20:00