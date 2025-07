Il calcio mantiene saldamente la fascia da capitano nel panorama sportivo nazionale: 66.174 partite nel 2024 (+3,9% sul 2023) che hanno visto gli spalti riempirsi con 28.791.038 di tifosi (+0,2%), consolidando il primato del comparto che rappresenta l'82% degli eventi sportivi totali, il 76% del pubblico e il 73% della spesa complessiva. Questi sono i dati pubblicati nel Rapporto SIAE 2024 realizzato in collaborazione con PTSCLAS che fotografa la situazione del comparto sport e spettacolo in Italia.

La stagione 2024/25 della Serie A, si legge, ha confermato la straordinaria capacità attrattiva del calcio professionistico italiano, registrando indicatori di partecipazione che segnano il ritorno ai livelli di fine anni Novanta. Secondo le analisi della testata di settore Calcio e Finanza, il campionato ha mantenuto una media di 30.824 spettatori per partita, superando la soglia dei 30.000 per il secondo anno consecutivo, un traguardo non raggiunto da un quarto di secolo, quando si registrarono tre stagioni consecutive oltre questa soglia: 31.223 spettatori medi nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000.