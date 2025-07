Permanenza e rinnovo: cambia totalmente la storia di Davide Frattesi. Con Inzaghi ancora in panchina, il centrocampista sarebbe sicuramente stato ceduto, invece Chivu - secondo la Gazzetta dello Sport - gli ha fatto tornare la voglia di Inter e così presto si parlerà anche di rinnovo.

Secondo la rosea, il tecnico romeno è andato a trovarlo in ospedale subito dopo l'operazione all'ernia inguinale, confermando il feeling tra i due e le ottime intenzioni per le prossima stagione. Il contratto scade nel 2028, per cui i discorsi saranno affrontati senza fretta, ma con la reciproca volontà di allungare il rapporto fino al 2029 con uno stipendio alzato di 1 milione rispetto ai 2,8 netti attuali.

Frattesi, con la nuova gestione tecnica, potrebbe essere favorito anche dal rinnovamento tattico: non più il granitico 3-5-2, ma è concreta la possibilità di vedere due assaltatori alle spalle di una sola punta. E lì l'ex Sassuolo sa come fare la differenza. Con buona pace del Napoli e di Conte, che già pregustavano l'arrivo di Davide in azzurro.