Nessuna intenzione di andare per il momento. Nonostante le voci di mercato e la ricerca di un difensore più futuribile da parte dell'Inter, Francesco Acerbi non sta valutando l'addio ai nerazzurri. Almeno per il momento, sempre che non venga invitato a farsi da parte, il classe '88 di Vizzolo Predabissi intende proseguire la sua carriera a Milano.

A fargli cambiare idea potrebbe essere la prospettiva di una reunion con Simone Inzaghi, ma l'allenatore piacentino finora non gli ha mandato messaggi affinché lo raggiunga all'Al Hilal. Negli ultimi giorni è emerso un interesse anche dalla Premier League per Ace, non un club di prima fascia. Potrebbe essere il Sunderland, alla ricerca di un centrale, ma si tratta solo di una supposizione.

In attesa di capire se l'Inter riuscirà a regalare a Cristian Chivu un nuovo difensore, l'allenatore romeno conterà ancora sull'esperienza dell'ex Lazio. Ma la situazione rimane in divenire.