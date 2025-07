Intervistato dal sito Europacalcio.it, Michele Ciccone, scopritore del centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, apre al giocatore la prospettiva di una grande squadra italiana: "Per me dovrebbe giocare in una big di Serie A, ha assolutamente dimostrato di poterci stare… Si pesca all'estero senza vedere i settori giovanili precludendo quindi opportunità ai nostri ragazzi. Non vedo quindi perché Mandragora non dovrebbe giocare a livelli alti”.

Ciccone si dice scettico davanti all'ipotesi Betis: "Mandragora sarebbe sprecato all'estero. Non so quale sarà il suo futuro, io vedrei bene Rolando anche in squadre come Napoli, Inter e Milan".